Ragazza di 15 anni violentata in spiaggia a Lignano: fermati tre minori. L'assessore regionale: 'Castrazione chimica' (Di domenica 16 agosto 2020) Ragazza di 15 anni violentata in spiaggia a Lignano. La quindicenne era arrivata a Lignano dalla provincia di Venezia con alcuni amici per trascorrervi il ferragosto. Proprio la notte del 15 sono ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Ragazza di 15 anni violentata in spiaggia a Lignano: identificati 3 minorenni, sono stati portati in questura - LaStampa : Alla guida dell’auto, una ragazza di trent’anni. Con lei un’amica. - SkyTG24 : Varese, ragazza di 13 anni annega nel lago Maggiore - Agnese73186871 : @RoccoTodero Mia figlia ha detto la stessa cosa questo pomeriggio in macchina e mi ha colpita. Una considerazione l… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ragazza di 15 anni violentata in spiaggia a Lignano: identificati 3 minorenni, sono stati portati in questura https://… -