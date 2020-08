Puglia, Pd: "Il M5S accetti l'intesa Il no? E' da dissonanza cognitiva" (Di lunedì 17 agosto 2020) Appello del Partito Democratico pugliese al Movimento 5 Stelle per arrivare a un accordo in vista delle elezioni regionali del 20-21 settembre. "Spero in un sussulto di razionalità", afferma ad Affaritaliani.it Fabiano Amati, presidente uscente della commissione regionale Bilancio. "I Cinquestelle decidano di fare l’alleanza, piuttosto che farsi imprigionare dal narcisismo dei candidati locali. Non... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

ivanscalfarotto : Unione fra Pd e M5S? No, grazie. E sulla Puglia… Parla Scalfarotto. #stavoltascalfarotto Grazie a… - Mov5Stelle : #Referendum #TaglioDeiParlamentari #VotaSi Dai la tua disponibilità a diventare rappresentante di lista per il Mo… - AnnaMar74773335 : RT @AntoLari1986: A #MarinaDiGinosa, vi parlo di turismo, infrastrutture e rifiuti. #Puglia #M5S #PugliaFutura #IlTuoVotoCambia #LaricchiaP… - marino29b : RT @AntoLari1986: A #MarinaDiGinosa, vi parlo di turismo, infrastrutture e rifiuti. #Puglia #M5S #PugliaFutura #IlTuoVotoCambia #LaricchiaP… - Affaritaliani : Puglia, Pd: 'Il M5S accetti l'intesa Il no? E' da dissonanza cognitiva' -