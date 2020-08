Ostia, auto prese a picconate sul lungomare: 30enne arrestato dalla Polizia due volte in due giorni per lo stesso reato (Di domenica 16 agosto 2020) Già il 13 agosto scorso, su segnalazione della Sala Operativa della Questura, erano stati inviati gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, in servizio di controllo del territorio a disposizione del commissariato di Ostia, sul lungomare Paolo Toscanelli per una segnalazione di uomo in escandescenze. Sul posto, i poliziotti avevano intercettato un uomo che, con un piccone tra le mani stava danneggiando le auto in sosta constatando anche che deteneva nella mano sinistra un coltello. Fermato e identificato per C.A., romano di 30 anni con precedenti di Polizia, nella circostanza veniva arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per detenzione di armi o oggetti atti ad offendere. Dopo la convalida dell’arresto da parte del Tribunale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Ostia, auto prese a picconate sul lungomare: 30enne arrestato dalla Polizia due volte in due giorni per lo stesso reato… - CorriereCitta : Ostia, auto prese a picconate sul lungomare: 30enne arrestato dalla Polizia due volte in due giorni per lo stesso r… - GHERARDIMAURO1 : - ilfaroonline : Ostia, paura nella notte per una carambola tra auto - romasulweb : Ostia, armato di piccone danneggia auto in sosta sul lungomare -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia auto Ostia, paura nella notte per una carambola tra auto IlFaroOnline.it Luciano Vassallo, il «Gianni Rivera» etiope (poi meccanico a Ostia) raccontato dall’inviato de L’Équipe

Questo articolo pubblicato il 3 agosto da L’Équipe contiene due storie. Una è quella - appassionante come un romanzo tra avventura e sport - del protagonista del «pezzo», Luciano Vassallo, italiano di ...

Ostia, paura nella notte per una carambola tra auto

Ostia – A folle velocità ha perso il controllo della propria auto ed è carambolato sulle auto in sosta. Tre vetture hanno riportato danni importanti. È successo poco dopo le 3,00 in via delle Sirene.

Questo articolo pubblicato il 3 agosto da L’Équipe contiene due storie. Una è quella - appassionante come un romanzo tra avventura e sport - del protagonista del «pezzo», Luciano Vassallo, italiano di ...Ostia – A folle velocità ha perso il controllo della propria auto ed è carambolato sulle auto in sosta. Tre vetture hanno riportato danni importanti. È successo poco dopo le 3,00 in via delle Sirene.