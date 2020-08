Messi chiede la cessione? Il Barcellona smentisce. Domani il vertice (Di domenica 16 agosto 2020) Leo Messi ha chiesto la cessione al Barcellona? Tutto falso. Lo fanno sapere alcune fonti del club blaugrana che precisano come non sia arrivata nessuna comunicazione da parte dell’entourage del fuoriclasse argentino. L’indiscrezione della volontà di Messi di lasciare il Barcellona è stata rilanciata dal sito ‘Esporte Interativo’. Ma né il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, né il Ceo, Oscar Grau, né il direttore sportivo, Eric Abidal, che sarebbero gli interlocutori validi, hanno ricevuto messaggi da Messi. Domani è in programma il vertice societario per definire il futuro del club. Leggi su sportface

