Messi, altro indizio clamoroso. L’annuncio: “Non vuole lasciare il Barcellona nel 2021, ma ora!” [VIDEO] (Di domenica 16 agosto 2020) Un altro indizio sulla vicenda Leo Messi che ha del clamoroso. Il corrispondente dalla Spagna di Esporte Interativo (emittente brasiliana), Marcelo Bechler, ha infatti lanciato una notizia destinata a far parlare molto: la Pulce non vorrebbe lasciare Barcellona nel 2021, anno di scadenza del suo contratto coi blaugrana, ma adesso, a partire da questa sessione di mercato. I motivi sono relativi alla cattiva gestione societaria, alla mancanza di organizzazione e alla pesante debacle in Champions contro il Bayern Monaco, che non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Ennesima bomba sull’argentino, dunque, che ormai da mesi viene dato lontano come non mai dalla Catalogna, con i rumors sull’Inter ma non solo. Di seguito il ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Messi, altro indizio clamoroso. L'annuncio: 'Non vuole lasciare il #Barcellona nel 2021, ma ora!' [VIDEO] - - silenzioforte : @IncoerenzaREGNA @filippocrudo @JSusan1897 @francescoceccot Incredibile come Messi debba pagare gli sciagurati erro… - Alex_Zonghetti : Se non altro ci crediamo. Adesso in Italia hanno 3000 occasioni per scrivere #InterBeffata quando rinnoverà con il… - VladiMurtas : Si chiude davvero un ciclo! Inevitabile, ma non solo per il risultato da (quasi) super tie-brak tennistico dell'alt… - ziorave95 : @LIL_CRISTO @InterCM16 Giusto. C'è da dire però che sono estremamente combattutto, Messi è Messi. Però mi accontent… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi altro Messi, altro indizio clamoroso. L’annuncio: “Non vuole lasciare il Barcellona nel 2021, ma ora ... CalcioWeb Terremoto, Legnini, migliorare dl Rilancio in Parlamento

Il decreto 'Rilancio' pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale è importante per il sisma, ora va migliorato in Parlamento". Lo ha detto stamane il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovann ...

Il virus viene dall'estero e lui se la prende con gli italiani. Salvini smaschera le follie di Conte

Matteo Salvini smaschera le follie di Giuseppe Conte e del suo governo. Duro con gli italiani e debole coi clandestini che sbarcano in Italia e portano il virus. «Chiudono locali e negozi, terrorizzan ...

Il decreto 'Rilancio' pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale è importante per il sisma, ora va migliorato in Parlamento". Lo ha detto stamane il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovann ...Matteo Salvini smaschera le follie di Giuseppe Conte e del suo governo. Duro con gli italiani e debole coi clandestini che sbarcano in Italia e portano il virus. «Chiudono locali e negozi, terrorizzan ...