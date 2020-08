Levante sorride su Instagram con un uomo misterioso (Di domenica 16 agosto 2020) È proprio vero che l’estate porta con sé tanta voglia di essere felici: anche la cantante Levante, che spesso si fa ritrarre in pose plastiche con espressioni serie, si è lasciata andare ad un dolce sorriso, che ha voluto condividere su Instagram, dove si intravede con lei il braccio di un uomo. Il vento. Lo hai mai preso il vento? Un abbraccio nel mezzo di agosto. Questa è l’intrigante descrizione che la cantautrice ha voluto accompagnare al suo scatto, nel quale si mostra senza trucco, con le lentiggini che le esaltano l’incarnato. Ma un altro dettaglio, come anticipato sopra, ha attirato l’attenzione di molti: nella foto Levante stringe le dita a un uomo misterioso, mentre quest’ultimo appunto l’abbraccia. Un gesto di ... Leggi su dilei

