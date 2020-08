Il governo impone la linea dura alle Regioni: discoteche chiuse e nuova stretta su mascherine (Di domenica 16 agosto 2020) linea dura del governo dinanzi alla ripresa dei contagi da coronavirus: stop alle deroghe delle Regioni, le discoteche dovranno chiudere. La decisione al termine del confronto tra i ministri Boccia-... Leggi su tg.la7

SkyTG24 : Coronavirus Grecia, impennata dei casi: il governo impone il coprifuoco - fanpage : Il Governo chiude le #discoteche e impone l'obbligo di mascherina all'aperto #16agosto - fuoridallaue : RT @francescatotolo: Mentre il governo #Conte chiude le #discoteche e impone l’obbligo della #mascherina all’aperto dove non c’è il distanz… - Alessan23932244 : RT @GiuseppePalma78: Ultim'ora: il governo chiude le #discoteche e impone il #coprifuoco sulle #mascherine! Articolo a firma mia e di @pbe… - AndreaPivari1 : RT @GiuseppePalma78: Ultim'ora: il governo chiude le #discoteche e impone il #coprifuoco sulle #mascherine! Articolo a firma mia e di @pbe… -

Ultime Notizie dalla rete : governo impone

Sky Tg24

La decisione al termine del confronto tra i ministri Boccia-Speranza-Patuanelli con i governatori. Previsti contributi economici per gli operatori del settore. Torna l'obbligo di mascherina anche all' ...I casi di Coronavirus aumentano in modo significativo e il Governo ha deciso di imporre delle limitazioni. Le discoteche dovranno chiudere , Palazzo Chigi ha così deciso di superare le ordinanze regio ...