Formula 1, grossa ingenuità di Leclerc in Spagna: il monegasco costretto al ritiro per colpa… delle cinture di sicurezza (Di domenica 16 agosto 2020) Davvero sorprendente quanto accaduto a Charles Leclerc durante il Gran Premio di Spagna, finito anzitempo per il monegasco per un ritiro avvenuto intorno al quarantesimo giro. Rudy Carezzevoli/Getty ImagesIl pilota della Ferrari è incappato in un testa-coda alla chicane piazzata alla fine del terzo settore per un black-out elettrico, causato probabilmente dal passaggio su un cordolo. A quel punto Leclerc, in attesa di sapere dal muretto se avesse potuto riaccendere il motore, si è slacciato le cinture di sicurezza per poi ripartire dopo l’ok degli ingegneri. I giri effettuati successivamente non hanno evidenziato problemi al propulsore 065/2, ma il monegasco è dovuto rientrare ai box perché scomodo ... Leggi su sportfair

artvworld : RT @Mauro_Serafin: La Formula 1 è qualcosa di “apparentemente normale' e c'è bisogno di uno che strilli e la spari sempre più grossa per re… - hermionesbrain : RT @Mauro_Serafin: La Formula 1 è qualcosa di “apparentemente normale' e c'è bisogno di uno che strilli e la spari sempre più grossa per re… - nxvantatre : RT @Mauro_Serafin: La Formula 1 è qualcosa di “apparentemente normale' e c'è bisogno di uno che strilli e la spari sempre più grossa per re… - giuliettamazzo : RT @Mauro_Serafin: La Formula 1 è qualcosa di “apparentemente normale' e c'è bisogno di uno che strilli e la spari sempre più grossa per re… - sebavettels : RT @Mauro_Serafin: La Formula 1 è qualcosa di “apparentemente normale' e c'è bisogno di uno che strilli e la spari sempre più grossa per re… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula grossa Formula 2, Mick Schumacher la combina grossa a Silverstone: va addosso a Shwartzman e cancella la doppiett ... SportFair Formula E: la Super Pole di Berlino 5 va a Rowland

Grande prova del portacolori Nissan E.Dams che batte per centesimi Frijns, Jani e Rast. Disastro per Di Grassi, Da Costa, Buemi e Vergne che restano senza tempo. Oliver Rowland ottiene la Pole Positio ...

Formula 1, GP di Spagna, tutto sul circuito di Barcellona

Temperature elevate e difficile gestione delle gomme: sembra essere questo il leitmotiv del GP di Spagna, che chiude la tripletta consecutiva di appuntamenti con il Mondiale di Formula 1. Ecco tutti i ...

Grande prova del portacolori Nissan E.Dams che batte per centesimi Frijns, Jani e Rast. Disastro per Di Grassi, Da Costa, Buemi e Vergne che restano senza tempo. Oliver Rowland ottiene la Pole Positio ...Temperature elevate e difficile gestione delle gomme: sembra essere questo il leitmotiv del GP di Spagna, che chiude la tripletta consecutiva di appuntamenti con il Mondiale di Formula 1. Ecco tutti i ...