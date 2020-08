Focolaio Covid in una casa di riposo: 9 positivi, uno è in rianimazione (Di domenica 16 agosto 2020) Nulla di preoccupante ma la dimostrazione che il virus c'è e non lo portano, se non in piccola parte, i migranti. Focolaio di coronavirus in una casa di riposo a Modica, nel ragusano. Dopo che nei ... Leggi su globalist

globalistIT : - CorriereRagusa : Nuovi casi di covid nel Ragusano a ferragosto. Mini focolaio a Modica - Ragusa - Corriere di Ragusa - riva_vittorio : “L’ex Caserma Serena di Treviso è il più grande focolaio di Covid del Paese, con 260 contagi su 300 ospiti. Quasi q… - MeridioNews : Covid-19, focolaio in una casa di riposo a Modica Nove persone infette. Ci sono anche due operatrici - DirettaSicilia : Scoppia focolaio di Covid in casa di riposo: 9 positivi -