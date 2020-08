Facebook ha avviato la fusione tra la chat di Instagram e Messenger (Di domenica 16 agosto 2020) Il progetto di Zuckerberg di creare la più grande chat del mondo, è iniziato Il progetto di Zuckerberg di creare la più grande chat del mondo, unendo Messenger, Direct e WhatsApp, sta per partire. Al fondatore di Facebook l'operazione è costata 20 miliardi di dollari Leggi su it.mashable

biagiosimonetta : Facebook ha avviato la fusione tra la chat di Instagram e Messenger @mashableitalia - MashableItalia : Facebook ha avviato la fusione tra la chat di Instagram e Messenger - FalzoneEnza : @sprto @IFarcela @angelogiorgian2 @PiscopoNicola97 Signor Valerio, il giudice Giorgianni ha avviato un inchiesta ri… - cocca_s : RT @virginiaraggi: Oggi siamo in via Celio Vibenna, la strada che regala un panorama unico al mondo: il Colosseo. Il Simu ha avviato interv… - sterays : RT @me_iafolla: Ancora sulla vicenda #bonuscovid per le partite iva richiesto da alcuni parlamentari. Il #GarantePrivacy ha avviato un'istr… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook avviato Facebook, avviato il processo di unificazione delle chat di Messenger e Instagram Everyeye Tech Facebook, avviato il processo di unificazione delle chat di Messenger e Instagram

Il supporto cross-chat con Facebook Messenger non è in arrivo soltanto su WhatsApp, come anticipato a luglio da WABetaInfo, ma anche su Instagram, anzi arriverà prima su quest’ultimo che sull’app di m ...

Il supporto cross-chat con Facebook Messenger non è in arrivo soltanto su WhatsApp, come anticipato a luglio da WABetaInfo, ma anche su Instagram, anzi arriverà prima su quest’ultimo che sull’app di m ...