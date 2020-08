Decreto Agosto in Gazzetta Ufficiale: tutte le misure (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 14 Agosto, da ieri il Decreto Agosto è operativo. Vediamo le novità che contiene. Tagli, proroghe, reddito di emergenza, cassa integrazione, blocco licenziamenti, incentivi studenti universitari. Vediamo cosa prevede il Decreto. Decreto Agosto, è Ufficiale Per quel che riguarda il reddito di emergenza è Ufficiale la proroga per un ulteriore mese previa presentazione di apposita domanda all’INPS entro il 15 ottobre. I requisiti di accesso rimangono invariati. Il blocco dei licenziamenti è stato esteso fino alla fine dell’anno per i datori di lavoro che non hanno usufruito della cassa integrazione. Restano ... Leggi su pensioniefisco

