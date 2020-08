Calciomercato Sassuolo, ora è ufficiale: Ayhan Kaan è neroverde. Il comunicato del club (Di domenica 16 agosto 2020) Ayhan Kaan è un nuovo giocatore del Sassuolo.Questa mattina, il club neroverde ha annunciato di aver portato a termine la trattativa nata a fine luglio: il difensore turco con doppio passaporto tedesco - l'anno scorso nel mirino dell'Atalanta - arriva alla corte di mister Roberto De Zerbi direttamente dal Fortuna Dusseldorf, squadra che milita in Bundesliga, la massima divisione del campionato tedesco di calcio.Il Sassuolo, ha ufficializzato l'arrivo del calciatore 25enne è in pianta stabile nel giro della nazionale della Turchia con cui ha segnato 3 gol in 28 presenze, attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione.“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Sassuolo, ora è ufficiale: #AyhanKaan è neroverde. Il comunicato del club - zazoomblog : Calciomercato Sassuolo: Ayhan si attende ufficialità e comunicato - #Calciomercato #Sassuolo: #Ayhan… - Mediagol : #Calciomercato #Sassuolo, ora è ufficiale: Ayhan Kaan è neroverde. Il comunicato del club - GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: I partenopei in pressing sul talento del Sassuolo che piace al Milan ?? - zazoomblog : Calciomercato Sassuolo: Ayhan si attende ufficialità e comunicato - #Calciomercato #Sassuolo: #Ayhan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Sassuolo: come può cambiare il futuro di Filippo Romagna Sassuolonews.net Cellino, Perinetti e Del Neri "disegnano" il mercato del Brescia

Brescia, 16 agosto 2020 - La sede del Brescia riaprirà domani, lunedì 17 agosto, con un incontro a tre tra il presidente Massimo Cellino, il ds Giorgio Perinetti e l’allenatore Gigi Del Neri (già atti ...

Mercato Napoli, Gabriel è formalmente azzurro. Possibile maxi operazione con la Roma. Ghoulam addio

Il Napoli sta lavorando intensamente per comporre la squadra della prossima stagione. I primi innesti utili a plasmare la nuova formazione guidata da Rino Gattuso sono arrivati a gennaio. Il lavoro sv ...

Brescia, 16 agosto 2020 - La sede del Brescia riaprirà domani, lunedì 17 agosto, con un incontro a tre tra il presidente Massimo Cellino, il ds Giorgio Perinetti e l’allenatore Gigi Del Neri (già atti ...Il Napoli sta lavorando intensamente per comporre la squadra della prossima stagione. I primi innesti utili a plasmare la nuova formazione guidata da Rino Gattuso sono arrivati a gennaio. Il lavoro sv ...