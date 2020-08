Calciomercato Inter: l’ottima stagione di Smalling non passa inosservata (Di domenica 16 agosto 2020) Calciomercato Inter, l’ottima stagione di Smalling non passa inosservata ad Antonio Conte che vorrebbe approfittare del no alla Roma Calciomercato Inter, l’ottima stagione di Smalling non passa inosservata ad Antonio Conte che vorrebbe approfittare del no alla Roma ma anche della voglia del giocatore di tornare a giocare in Serie A. CIFRA RAGGIUNGIBILE- Secondo il quotidiano Express, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 22 milioni di euro. Smalling non vede l’ora di tornare in Serie A dopo l’ottima stagione vissuta alla Roma, che non è riuscito a riscattarlo avendo offerto poco più di 13 milioni. Addirittura, pur di ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato - L’#Inter e il ritorno di #Perisic: c’è l’apertura se il #BayernMonaco non dovesse riscattarlo - DiMarzio : #Calciomercato - L’ #Inter si avvicina a #Kumbulla - Gazzetta_it : #Calciomercato #Messi, un silenzio che fa rumore: ora il #Barcellona teme davvero l’addio. E l’#Inter...… - PePe12763727 : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Messi, un silenzio che fa rumore: ora il #Barcellona teme davvero l’addio. E l’#Inter... - PinoMeazza : RT @internewsit: Perisic, il Bayern Monaco può riprovarci. E per l'Inter rispunta (anche) Kostic - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter L'Inter blocca lo scambio per Eriksen: cosa succederà con Conte e la vera cifra a bilancio Calciomercato.com Calciomercato Inter: l’ottima stagione di Smalling non passa inosservata

Calciomercato Inter, l’ottima stagione di Smalling non passa inosservata ad Antonio Conte che vorrebbe approfittare del no alla Roma Calciomercato Inter, l’ottima stagione di Smalling non passa inosse ...

Calciomercato Roma, sfuma il suo arrivo: parla l’agente

CALCIOMERCATO ROMA VERTONGHEN BENFICA – Alla fine nel futuro del gigante belga non ci sarà l’Italia ma il Portogallo. Sì perché Jan Vertonghen si è accasato al Benfica firmando un contratto di tre sta ...

Calciomercato Inter, l’ottima stagione di Smalling non passa inosservata ad Antonio Conte che vorrebbe approfittare del no alla Roma Calciomercato Inter, l’ottima stagione di Smalling non passa inosse ...CALCIOMERCATO ROMA VERTONGHEN BENFICA – Alla fine nel futuro del gigante belga non ci sarà l’Italia ma il Portogallo. Sì perché Jan Vertonghen si è accasato al Benfica firmando un contratto di tre sta ...