Bimbo annegato in piscina a Palagiano, parroco a genitori: 'Non avete colpa' (Di domenica 16 agosto 2020) TARANTO - 'Voi non potete e non dovrete mai rimproveravi nulla, perché per vostro figlio avete dato la vita, una vita brevissima ma anche intensissima: vostro figlio è stato amato, amato, amato ogni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

fattoquotidiano : Taranto, bimbo di 20 mesi cade in piscina e muore annegato: indagano i Carabinieri - Trmtv : Bimbo annegato in piscina, il parroco ai genitori durante i funerali: non avete colpe - AntonelloPicc : RT @LaGazzettaWeb: Bimbo annegato in piscina a Palagiano, parroco a genitori: «Non avete colpa» - LaGazzettaWeb : Bimbo annegato in piscina a Palagiano, parroco a genitori: «Non avete colpa» - infoitinterno : Taranto, bimbo di 20 mesi muore annegato in piscina -