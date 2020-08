Bielorussia, la denuncia di un 16enne: «Picchiato e arrestato senza ragione. Ma questa è la fine di Lukashenko» – L’intervista (Di domenica 16 agosto 2020) In queste ore a Minsk in Bielorussia migliaia di persone hanno sfilato nel nome di Alexander Taraikovsy, il 34enne ucciso dalle forze di polizia nel secondo giorno delle proteste che hanno seguito la controversa rielezione del presidente in carica da 26 anni, Alexander Lukashenko. Si tratta soltanto di una di molte storie che gradualmente stanno emergendo sulle violenze, i soprusi, le vere e proprie torture perpetrate ai danni dei cittadini bielorussi che hanno osato dire “no” a chi voleva far loro ingoiare l’ennesima elezione farsa. L’arresto, le botte e le minacce. E poi la ricerca degli amici scomparsi La violenza con cui è stato represso il dissenso nel Paese ha fatto storcere il naso all’Ue, che ha annunciato di non accettare il risultato elettorale. Lukashenko, sempre più ... Leggi su open.online

