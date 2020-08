Attentato a Mogadiscio, almeno cinque morti (Di domenica 16 agosto 2020) Attentato a Mogadiscio, in Somalia, all’Elite hotel. almeno cinque morti, tra cui un alto funzionario del governo. Decine di feriti Un Attentato a Mogadiscio scuote l’intera Somalia; scorre nuovamente sangue nella Capitale somala, con almeno cinque morti all’Elite hotel. Il commando sarebbe riconducibile ad estremisti islamici che avrebbero dato il via all’azione con un Attentato suicida all’ingresso dell’albergo, con una autobomba. E’ poi partita l’irruzione in albergo con lo scontro a fuoco tra gli estremisti ed il personale di sicurezza. almeno cinque i morti, tra cui un alto funzionario del governo ... Leggi su bloglive

