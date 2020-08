Ascolti TV | Sabato 15 agosto 2020. Sfida al ribasso tra le repliche di Una Storia da Cantare (10.8%) e La Sai l’Ultima (9%). Rai3 all’8.1% con C’era una volta il West (Di domenica 16 agosto 2020) Una Storia da Cantare Nella serata di ieri, Sabato 15 agosto 2020, su Rai1 la replica di Una Storia da Cantare ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la replica de La Sai l’Ultima? – Digital Edition ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Incubo in Paradiso ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Stardust ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 C’era una volta il West ha incollato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Sabrina totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Laguna blu ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 In mezzo scorre il fiume segna .000 spettatori (%). Sul Nove Three Identical Strangers è ... Leggi su davidemaggio

