Tuttosport: "Koulibaly e Allan via prima di acquistare, Il Napoli si aspetta di incassare 100mln" (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo aver speso una vagonata di milioni per Victor Osimhen, prima di portare a termine ulteriori acquisti il Napoli è chiamato a vendere. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Tuttosport: 'Koulibaly e Allan via prima di acquistare, Il Napoli si aspetta di incassare 100mln' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, senza la cessione di Koulibaly non si può chiudere l'affare Gabriel - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, senza la cessione di Koulibaly non si può chiudere l'affare Gabriel - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, senza la cessione di Koulibaly non si può chiudere l'affare Gabriel - napolimagazine : TUTTOSPORT - Napoli, senza la cessione di Koulibaly non si può chiudere l'affare Gabriel -