PlayStation 5 e Xbox Series X, dov'è il prezzo? E se vi dicessimo che l'annuncio non è di certo in 'ritardo'? (Di sabato 15 agosto 2020) Le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X sono ormai in dirittura d'arrivo. Il nuovo hardware di Microsoft è stato confermato per novembre, mentre Sony è ancora ferma ad un generico "periodo festivo 2020".In linea generale, possiamo dire che mancano all'incirca tre mesi, prima che la nuova generazione di console possa far breccia nelle nostre case. Eppure, nonostante il lancio sia ormai imminente, c'è ancora un dettaglio fondamentale che non conosciamo: il costo.A metà agosto, siamo ancora ignari del prezzo di Xbox Series X e PlayStation 5 e questo è sicuramente un gran bel problema per chi sta ... Leggi su eurogamer

Logitech G, volante da corsa Trueforce per Pc, Playstation e Xbox igizmo.it Call of Duty Modern Warfare e Warzone, la patch del 14 agosto risolve il bug delle texture, ma è enorme su Xbox One

Se trovate un download superiore a 60GB su Xbox One per Modern Warfare e Warzone, non spaventatevi, è la nuova patch. Infinity Ward ha pubblicato questa mattina un nuovo aggiornamento minore di Call o ...

Red Dead Online, rintraccia due Coyote Leggendari questa settimana, novità nel catalogo

Dopo il rollback alla versione precedente del titolo su PS4 e Xbox One in seguito a numerosissimi problemi, Rockstar Games ha dato il via ad un nuovo evento in Red Dead Online, e questa settimana ci t ...

