MotoGP GP Austria 2020, Miller: “Spero di poter confermare questa posizione, fondamentale sarà il warm-up” (Di sabato 15 agosto 2020) Jack Miller partirà dalla prima fila nel GP di Austria 2020 insieme a Vinales e Quartararo. Sul circuito di Spielberg, il pilota australiano della Ducati ha centrato il secondo tempo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Spero di poter confermare questa posizione anche domani, oggi ho fatto del mio meglio spingendo al massimo. Domani vedremo perché la gara sarà lunga. Non abbiamo potuto girare tanto sull’asciutto perciò il warm-up sarà importante. Anche le libere 4 sono stati importanti, ma il warm-up di domani sarà fondamentale per capire come ci dovremo comportare“. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Tutti i tempi delle FP3 dell'#AustrianGP: @mvkoficial12 e @FabioQ20 entrano in Q2, fuori #VR46 #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : A Spielberg è il momento di decidere la griglia: il live di FP4 e Qualifiche della #MotoGP #AustrianGP ????… - SkySportMotoGP : TOP GUN PAZZESCO IN QUALIFICA! (?? #QP) Ed è stato un grande duello Yamaha-Ducati Il resoconto ?… - VIVAcoid : RT @100kpjcom: Vinales Terdepan, Valentino Rossi Start Posisi 12 di MotoGP Austria - FormulaPassion : Le parole dei top-3 alla fine delle qualifiche -