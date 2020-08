Marcelo innamorato di Davies: «Vederti giocare è una gioia per gli occhi» (Di sabato 15 agosto 2020) Marcelo si congratula con Alphonso Davies dopo la strepitosa prova del terzino del Bayern contro il Barcellona Da terzino sinistro a terzino sinistro. Marcelo si congratula con Alphonso Davies dopo la strepitosa prova del terzino del Bayern Monaco contro il Barcellona. Il terzino brasiliano ha commentato sotto una foto del canadese scrivendo: «Vederti giocare è una gioia per gli occhi». La risposta di Davies non si è fatta attendere: emoji con due mani in preghiera. Sarà proprio il canadese a ricevere la corona di migliore terzino del mondo da Marcelo? Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Marcelo innamorato Marcelo innamorato di Davies: «Vederti giocare è una gioia per gli occhi» Calcio News 24 Marcelo innamorato di Davies: «Vederti giocare è una gioia per gli occhi»

Da terzino sinistro a terzino sinistro. Marcelo si congratula con Alphonso Davies dopo la strepitosa prova del terzino del Bayern Monaco contro il Barcellona. Il terzino brasiliano ha commentato sotto ...

Da terzino sinistro a terzino sinistro. Marcelo si congratula con Alphonso Davies dopo la strepitosa prova del terzino del Bayern Monaco contro il Barcellona. Il terzino brasiliano ha commentato sotto ...