Il pescara si salva ai rigori, perugia retrocesso in serie c (Di sabato 15 agosto 2020) perugia, ITALPRESS, - Il pescara è salvo ai calci di rigore, il perugia retrocede tra i rimpianti. La formazione di Sottil soffre nel ritorno playout ma conquista la salvezza nonostante la sconfitta ... Leggi su gazzettadiparma

DiMarzio : #Playout #SerieB | Il #Pescara si salva, retrocede il #Perugia. Decisivi i rigori - tuttosport : #Playout, il #Perugia retrocede in #SerieC: il #Pescara si salva ai rigori ?? - RaiSport : #Perugia in #SerieC, il #Pescara si salva ai #rigori ?? - infoitsport : Playout serie B: si salva il Pescara, Perugia in C - pccpla : RT @cmdotcom: Playout #SerieB: il #Pescara si salva ai rigori! #Perugia in #SerieC -