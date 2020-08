Ignazio Moser su Ig: “Notizie a dir poco false” (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo settimane di rumors e gossip sulla presunta fine della sua storia con Cecilia Rodriguez Ignazio Moser rompe il silenzio e parla su Instagram negando ogni possibile tradimento o nuovo flirt. Solo ieri infatti il giovane ciclista in Sardegna in vacanza era stato accusato d’aver avuto un flirt con l’attrice Anna Safronick, i due avvistati in discoteca sarebbero poi andati via insieme, per poi arrivare la smentita. Moser vista la rapida diffusione della notizia ha voluto dire la sua verità smentendo il pettegolezzo messo in giro dal giornalista Alberto Dandolo che solitamente è molto affidabile nel mondo del gossip. Il ciclista ha riferito sul suo profilo social che stanno circolando delle notizie false, messe in giro solo per screditare lui e le persone coinvolte: “Stanno girando notizie che ... Leggi su quotidianpost

