Halep-Mertens in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Praga 2020 (Di sabato 15 agosto 2020) Simona Halep ed Elise Mertens sono le finaliste dell’edizione 2020 del Wta International di Praga, terzo appuntamento professionistico femminile post-lockdown. La giocatrice romena ha superato la connazionale Irina-Camelia Begu attraverso il punteggio di 7-6(2), 6-3, mentre l’atleta belga è riuscita ad avere la meglio di Kristyna Pliskova mediante il risultato di 7-5, 7-6(4). La finale sarà disputata domani, domenica 16 agosto, sebbene l’orario d’inizio ufficiale non sia ancora stato comunicato. La diretta televisiva verrà garantita da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con possibilità di seguire l’evento in streaming sul sito ufficiale dell’emittente. Sportface.it ... Leggi su sportface

