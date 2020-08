Ellen DeGeneres, per la polizia la sua villa è stata svaligiata da qualcuno che la conosce (Di sabato 15 agosto 2020) La villa in cui vivono Ellen DeGeneres e Portia de Rossi è stata svaligiata a luglio e secondo la polizia i vicini possono stare tranquilli perché non è un'effrazione da parte di persone esterne. L'estate terribile di Ellen DeGeneres sembra non avere fine: la villa in cui la conduttrice vive con la moglie Portia de Rossi è stata svaligiata lo scorso 4 luglio e il magazine The Sun ha appreso che la polizia è convinta che si tratti di un inside job, un "lavoro" commesso da qualcuno che conosce Ellen, o lavora per lei. Ellen DeGeneres ricorderà a lungo l'estate del ... Leggi su movieplayer

La villa in cui vivono Ellen DeGeneres e Portia de Rossi è stata svaligiata a luglio e secondo la polizia i vicini possono stare tranquilli perché non è un'effrazione da parte di persone esterne. NOTI ...

