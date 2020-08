Corato, il Comune annuncia: '3 casi di Covid 19 tutti da rientro dall'estero, sono giovanissimi' (Di sabato 15 agosto 2020) Corato - Altri 3 casi di Coronavirus accertati a Corato. Lo rende noto il Comune con una nota sul proprio sito: oggi 15 agosto è stato comunicato che si sono registrati tre casi di Covid-19 in età ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CapaGira : RT @LaGazzettaWeb: Corato, il Comune annuncia: «3 casi di Covid 19 tutti da rientro, sono giovanissimi» - LaGazzettaWeb : Corato, il Comune annuncia: «3 casi di Covid 19 tutti da rientro, sono giovanissimi» -

Ultime Notizie dalla rete : Corato Comune

La Gazzetta del Mezzogiorno

CORATO - Altri 3 casi di Coronavirus accertati a Corato. Lo rende noto il Comune con una nota sul proprio sito: oggi 15 agosto è stato comunicato che si sono registrati tre casi di COVID-19 in età gio ...Milano, 13 ago. (Adnkronos) - "Ancora un delinquente irregolare arrestato a Sesto San Giovanni. Sono sempre più numerosi i casi di clandestini finiti in manette a Milano per aver commesso i reati più ...