Controlli nella movida, sei persone denunciate dai carabinieri (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSei persone denunciate a Baia Domizia, località balneare ricadente nel comune di Sessa Aurunca (Caserta). È il bilancio dei Controlli nella movida realizzati dai carabinieri a Ferragosto. Le denunce sono arrivate per detenzione di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere, e guida in stato di ebrezza; sono stati sequestrati tre grammi di cocaina. I carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca hanno inoltre controllato 126 veicoli, 25 esercizi commerciali, effettuando 18 perquisizioni domiciliari e personali ed elevando 13 contravvenzioni al codice della strada, oltre a sequestrare un veicolo e ritirare 3 patenti di guida. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

MarianoBoh1 : @blaineilmono @nuvoletta04 @annak65649009 @Non_Mi_Leggi @dreamombra Esattamente, l'utilizzo di prodotti illegali co… - Andrez1si : RT @CesareSacchetti: @brunori27913877 Ma è proprio per questo che la democrazia si rivela un pericolo nella sua applicazione integrale. Se… - tropicale2018 : TEST COVID IN UN SECONDO: metodologia israeliana nella fase finale dei trial rivoluzionerebbe i controlli - ilgiornale : Due addetti al catering positivi al Covid nel set di Boldi e De Sica: controlli a tappeto per tutti ma nessun altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli nella Coronavirus per Ferragosto, intensificati i controlli nella Movida di Bari e Foggia La Gazzetta del Mezzogiorno Putignano – Rifiuti abbandonati: 20 sanzioni in meno di un mese

Putignano Ba – In tutto 21 sopralluoghi e 20 sanzioni in meno di un mese. Sono i numeri dell’attività di controllo del territorio comunale da parte delle Forze dell’Ordine. A comunicarlo è l’assessore ...

Coronavirus, Crisanti: "Crescita contagi costante, non ci sarà alternativa ai lockdown locali"

"Le discoteche andrebbero chiuse, non dovevano aprire" sostiene il professore, docente di Microbiologia dell'Università di Padova . E sui casi di rientro sottolinea: "Bisognava attivare i controlli pr ...

Putignano Ba – In tutto 21 sopralluoghi e 20 sanzioni in meno di un mese. Sono i numeri dell’attività di controllo del territorio comunale da parte delle Forze dell’Ordine. A comunicarlo è l’assessore ..."Le discoteche andrebbero chiuse, non dovevano aprire" sostiene il professore, docente di Microbiologia dell'Università di Padova . E sui casi di rientro sottolinea: "Bisognava attivare i controlli pr ...