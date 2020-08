Clamoroso: Dovizioso lascerà la Ducati alla fine della stagione! (Di sabato 15 agosto 2020) ROMA - Andrea Dovizioso lascerà la Ducati alla fine della stagione. Lo ha comunicato il suo manager Simone Battistella . ' Non riteniamo ci siano le condizioni per continuare con la Ducati. Le ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Andrea Dovizioso lascerà la Ducati alla fine della stagione. Lo ha comunicato il suo manager Simone Battistella. "Non riteniamo ci siano le condizioni per continuare con la Ducati. Le intenzion ...Andrea Dovizioso ha comunicato alla Ducati che il prossimo anno non sarà un loro pilota, mettendo fine a una querelle sul rinnovo del contratto che si protraeva da diversi mesi. Un’accelerazione impro ...