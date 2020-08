Calciomercato Juve: quattro nomi per il partner di Ronaldo in attacco (Di sabato 15 agosto 2020) Mercato Juve, chi sarà il partner di Ronaldo in attacco? I nomi sulla lista di Paratici per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve è alla ricerca di un partner per Cristiano Ronaldo. Un numero nove in grado di far fare il salto di qualità al reparto avanzato e sopperire alla partenza di Gonzalo Higuain. I nomi sulla lista di Fabio Paratici, svelati dalla Rosea, sono i soliti quattro: Milik, Morata, Dzeko e Lacazette. Profili differente tra loro che darebbero una componente aggiunta e innovativa al reparto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : Juventus, vertice Pirlo-Paratici: Milik resta un obiettivo di calciomercato per l'attacco - carlolaudisa : #Juve, il futuro è #Haaland. Ora caccia al nuovo <Benzema> di #CR7 @Gazzetta_it - SkySport : Juve, la lista degli attaccanti per il calciomercato. News - cHoPiN2406 : RT @juvandme: IL DISCOUNT DI JUV&ME ???? @di_modica Tanti nomi in entrata, ma la priorità sono le uscite con con Higuain e Khedira su tutt… - CorvoRaffaello : RT @juvandme: IL DISCOUNT DI JUV&ME ???? @di_modica Tanti nomi in entrata, ma la priorità sono le uscite con con Higuain e Khedira su tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Calciomercato Juve: il colpo più importante lo ha messo a segno Paratici Juventus News 24 Calciomercato Juve: quattro nomi per il partner di Ronaldo in attacco

Mercato Juve, chi sarà il partner di Ronaldo in attacco? I nomi sulla lista di Paratici per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve è alla ricer ...

Calciomercato Juventus, Pique per la difesa | Nuovo scambio col Barça

Dopo la disfatta con il Bayern Monaco, Pique ha annunciato di poter lasciare Barcellona: la Juventus potrebbe proporre un nuovo scambio. Una sconfitta senza precedenti, quella inflitta dal Bayern Mona ...

Mercato Juve, chi sarà il partner di Ronaldo in attacco? I nomi sulla lista di Paratici per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve è alla ricer ...Dopo la disfatta con il Bayern Monaco, Pique ha annunciato di poter lasciare Barcellona: la Juventus potrebbe proporre un nuovo scambio. Una sconfitta senza precedenti, quella inflitta dal Bayern Mona ...