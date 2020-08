Barcellona, idea Pochettino per sostituire Quique Setien (Di sabato 15 agosto 2020) Quique Setien non sarà l’allenatore del Barcellona per la prossima stagione. Se l’addio del tecnico spagnolo era ormai annunciato, la batosta rimediata dal Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League 2019/2020 non ha fatto altro che accelerare il cambio in panchina. L’assenza di titoli in stagione, come non accadeva dal 2007/2008 ha spinto il club blaugrana a prendere una decisione inevitabile, vale a dire l’esonero del 61enne. Tra i nomi che circolando per la panchina dei catalani, oltre al solito Xavi – il quale avrebbe però rifiutato la proposta di Bartomeu – spicca quello di Mauricio Pochettino, esonerato dal Tottenham pochi mesi dopo la semifinale di Champions League raggiunta. Secondo quanto riportato da ‘Marca‘, però, il Barça ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona idea Barcellona, idea Pochettino per sostituire Quique Setien Sportface.it Piqué: «È stata una vergogna, sono pronto ad andarmene»

Il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha parlato delle conseguenze che potrebbero esserci in seno alla società blaugrana dopo la clamorosa sconfitta di 8-2 patita ai quarti di finale di Champions L ...

Barcellona, Umtiti positivo al covid: il difensore assente contro il Napoli

Non basta l'umiliazione subita in Champions League contro il Bayern Monaco, nelle ultime ore il Barcellona ha dovuto fare i conti anche con la positività al coronavirus di Samuel Umtiti. «Dopo i test ...

