Australia: surfista aggredisce uno squalo e salva la moglie da una morte certa (Di sabato 15 agosto 2020) Un surfista Australiano ha salvato la propria moglie da un attacco di uno squalo bianco, riuscendo a saltare sull’animale e ad aggredirlo a sua volta con diversi pugni. La donna era stata morsa alla gamba destra dal poderoso predatore degli oceani, salvo esser soccorsa dall’eroico intervento del marito, un vero e proprio portento nell’occasione specifica. Di seguito le dichiarazioni di Steven Pearce, presidente del salvataggio Surfisti dello Stato Australiano, intervistato da alcune agenzie di stampa del posto (Port Macquarie): “Lo squalo non intendeva lasciarla, allora un surfista vicino è intervenuto e, di fatto, è saltato sullo squalo e ha iniziato a colpirlo finchè non ... Leggi su sportface

