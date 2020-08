Andare in vacanza senz’auto è possibile. Ecco dove siamo arrivati usando solo mezzi pubblici (Di sabato 15 agosto 2020) Tra le tante domande che ci fanno, quando scoprono che da 9 anni viviamo senz’auto con 4 bambini, c’è spesso questa: “Ma per le vacanze come fate?”. All’inizio in effetti è stata dura, eravamo troppo abituati a pensare con una logica “motorizzata” e temevamo di non riuscire a raggiungere nessun luogo. Ma poi abbiamo cambiato prospettiva, ci siamo meglio organizzati (per cercare le coincidenza treno+bus basta Andare su googlempas) e abbiamo scoperto la bellezza del turismo car free. Un detto dice: “Tutti vogliono Andare alla natura ma pochi vogliono arrivarci a piedi”. Purtroppo in Italia la gente è legata all’auto sia materialmente sia culturalmente, e le amministrazioni (a parte qualche eccezione) non vietano il passaggio alle auto nemmeno nei luoghi ... Leggi su ilfattoquotidiano

