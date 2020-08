'Wasteland 3 avrà delle dimensioni epiche' (Di venerdì 14 agosto 2020) inXile Entertainment ha parlato in passato di come l'acquisizione da parte di Microsoft abbia aiutato il lavoro su Wasteland 3, consentendo allo studio di usare budget e risorse più elevati per lo sviluppo del gioco di ruolo. Grazie alle possibilità in più offerte da questa acquisizione, lo studio è stato in grado di confezionare un gioco che si preannuncia gigantesco.Aaron Greenberg, responsabile marketing di Xbox, ha affermato su Twitter di aver parlato di recente con Brian Fargo, boss di inXile, di Wasteland 3. E secondo il dirigente, il titolo sarà "molto più grande di quanto ci si possa aspettare". Secondo Fargo, il gioco è addirittura "di dimensioni epiche".Leggi altro... Leggi su eurogamer

