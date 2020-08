Viviana Parisi ultimi aggiornamenti: identikit dei testimoni e chiamata al 112 (Di venerdì 14 agosto 2020) La morte di Viviana Parisi lascia ancora tanti dubbi soprattutto per la sorte del piccolo Gioele. Il procuratore di Patti Angelo cavallo ieri è ritornato sul luogo del ritrovamento del corpo per effettuare un nuovo sopralluogo insieme a una geologa. Ancora un’appello per trovare i testimoni Sempre il procuratore di patti ha lanciato un’appello per far si che i testimoni vengano fuori e raccontano ciò che hanno visto. I testimoni sarebbero una famiglia composta da padre, madre e due adolescenti che il giorno dell’incidente avrebbero prestato soccorso alla donna e e al bambino. Un primo identikit della famiglia è stato tracciato. La macchina è una berlina grigia metalizzata di colore chiaro. Il padre quasi calvo e abbronzato, ... Leggi su quotidianpost

