Traffico Roma del 14-08-2020 ore 19:30 (Di venerdì 14 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in ascolto in studio Roberta Brundu sul Raccordo Anulare rallentamenti deve del Pescaccio al buio della Roma Fiumicino lungo la carreggiata esterna sulla via Cassia possibili difficoltà di circolazione per un incidente all’altezza di via Giacomo Andreassi ci troviamo in zona La Storta sulla via Salaria 30 menti per un veicolo in panne l’altezza di via di Castel Giubileo a sud della capitale e intenso con quelle sulla via Pontina trave di pratica e Montedoro in direzione Pomezia stessa situazione su di pratica tra via Pontina e Castel Romano sempre in direzione di Pomezia Traffico intenso litorale con rallentamenti tra Lido di Ostia e Torvaianica all’Eur per accertamenti tecnici resta chiusa via Cesare Frugoni si tratta della strada che da bere di Val ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 14-08-2020 ore 18:30 RomaDailyNews Incendio a Roma sud, fiamme raggiungono il parco degli Acquedotti: interrotta la linea ferroviaria

Paura a Roma sud, dove nel pomeriggio un incendio sta interessando la zona dell'Appio Claudio. Le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono divampate alle 13.15 in via del Quadraro 10 ...

Ancora incendi di sterpaglie tra il Parco Acquedotti e Castel Romano

Un incendio è divampato, poco prima delle 15, in via del Quadrato. Le fiamme, partite da un maneggio, si sono propagate nelle aree circostanti fino al Parco degli Acquedotti. Nonostante il vento a ren ...

