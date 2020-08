“Stop!”. Per Bianca Guaccero un colpo durissimo, la decisione arriva dai vertici Rai (Di venerdì 14 agosto 2020) Un anno fuori dagli schemi per Bianca Guaccero, una delle prime a tornare in video dopo lo scoppio della pandemia. Bianca Guaccero, una volta chiusi gli studi di registrazione, ha condotto il programma per una paio di settimane sul canale Instagram di Detto Fatto imitata poi da tanti colleghi che hanno preso al volo il treno. Un successo a metà che però ha permesso a Biana Guaccero di guadagnarsi un posto nel cuore dei telespettatori e molti di più. La conduttrice è stata confermata per il terzo anno consecutivo alla conduzione di Detto Fatto. L’attrice e conduttrice ha preso il posto di Caterina Balivo alla guida del programma di tutorial e gossip di Rai 2 dopo che la conduttrice campana è approdata su Rai 1 con Vieni da me. In questi due anni è riuscita ... Leggi su caffeinamagazine

ChangeItalia : Ieri il cuore di un cavallo si è fermato, le gambe non lo hanno più retto ed è crollato per le fatiche di questi gi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - DiMarzio : #Juventus, intervento riuscito per #deLigt: 3 mesi di stop - MrFox_86 : RT @Funambolo82: Non ci sarà un secondo lockdown per due ragioni: - i casi, fortunatamente, hanno una gravità esponenzialmente minore rispe… - Funambolo82 : Non ci sarà un secondo lockdown per due ragioni: - i casi, fortunatamente, hanno una gravità esponenzialmente minor… -

Ultime Notizie dalla rete : “Stop” Per Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche