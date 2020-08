Ponte Morandi, il fratello di una delle vittime: “Due anni di dolore. Sono andato nel punto dove è caduto per capire cosa ha visto” (Di venerdì 14 agosto 2020) A due anni dal crollo del Ponte Morandi di Genova, la testimonianza di Emmanuel Diaz, fratello di Henry, una delle 43 vittime. “Sono andato a rivedere il panorama che lui ha visto come ultima cosa. Sono stati due anni di dolore, anche nella ricerca della verità” L'articolo Ponte Morandi, il fratello di una delle vittime: “Due anni di dolore. Sono andato nel punto dove è caduto per capire cosa ha visto” proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano

