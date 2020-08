Parma, avanti con D’Aversa: confermata la fiducia al tecnico (Di venerdì 14 agosto 2020) Roberto D’Aversa rimarrà l’allenatore del Parma anche per la prossima stagione: questo l’esito del summit dirigenziale andato in scena ieri Roberto D’Aversa rimarrà l’allenatore del Parma anche per la prossima stagione. Questo l’esito del summit andato in scena ieri tra il nuovo ds Carli, Lucarelli e lo stesso D’Aversa. Come riporta Gianluca Di Marzio l’incontro ha avuto un esito positivo per tutte le parti: la guida tecnica della squadra resterà proprio all’attuale tecnico degli ducali, con cui si comincerà a programmare il prossimo calciomercato Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Parma avanti Parma, avanti con D’Aversa: confermata la fiducia al tecnico Calcio News 24 Raggi, "momento del riscatto, non fermare rivoluzione"

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Questo è il momento del riscatto", scrive la sindaca Virginia Raggi in un post sul Fb ribadendo al sua candidatura ed elencando quanto fatto in una sorta di manifesto per la c ...

Da Parma all'appennino, il racconto di Elena: "Il mio impegno per la biodiversità"

"Il ritorno alla natura è un’esperienza che fa cadere le maschere, un battesimo che ti mette a confronto con i tuoi limiti ma ti fa anche scoprire la tua forza": prima di decidere di cambiare vita tra ...

