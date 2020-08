"Nudi!". Anna Falchi spudorata in diretta. Gelo e imbarazzo a C'è tempo per, Convertini con gli occhi sbarrati (Di venerdì 14 agosto 2020) "Nudi!". Momenti di imbarazzo a C'è tempo per..., con Anna Falchi che spiazza il collega conduttore Beppe Convertini e i Cugini di campagna, ospiti in collegamento con il programma estivo di Rai1. In studio si parla di Anni 70 e così la Falchi e Convertini si collegano con uno dei gruppi più famosi della musica leggera dell'epoca, famoso per il look decisamente estroso, anche oltre il kitsch. In piedi davanti a una piscina, i Cugini vengono così sfidati dalla bella presentatrice: "Fate un tuffo, ci date questa esclusiva: I Cugini di campagna Nudi!". Dopo qualche momento di Gelo, gli ospiti promettono un po' reticenti di dare l'esclusiva dell'"evento" a ... Leggi su liberoquotidiano

