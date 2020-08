NBA, Lillard trascina Portland ai play-in. Spurs e Suns fuori (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA - Damian Lillard segna 42 punti contro i Brooklyn Nets e regala ai Portland Trail Blazers l'ottavo posto in classifica e un posto al play-in contro i Memphis Grizzlies . Lo spareggio funzionerà ... Leggi su corrieredellosport

GruwFrequency : RT @dchinellato: Damian Lillard ha segnato 154 punti nelle ultime 3 partite per portare Portland al Play-In. “Ci sono serviti tutti - ha de… - supportersmagaz : #Nba Lillard 42p+12a, 13/22 dal campo di cui 8/14 da tre (uno dal logo di metà campo). Nelle ultime tre gare ha seg… - RSIsport : ??Nella bolla di Orlando, Lillard ha trascinato Portland allo spareggio per l'ultimo posto ai playoff. Suns fuori da… - supportersmagaz : #NBA i @trailblazers di un Lillard da 42 punti soffrono fino all'ultimo tiro ma si assicurano un posto allo sparegg… - bball_evo : NBA ?????? - Portland trema fino alla sirena ma riesce a chiude all'8° posto e si giocherà il Play-In con Memphis, Spu… -

I Blazers si assicurano un posto al play-in grazie ai 42 punti di Lillard contro Brooklyn. Phoenix fa otto su otto nella bolla, ma non basta. Dopo 22 play-off consecutivi, San Antonio non si qualifica ...La penultima giornata di partite di regular season nella bolla di Orlando è stata amara per i Phoenix Suns. La franchigia dell'Arizona, che ha vinto tutte le sfide giocate dalla ripresa della NBA (8-0 ...