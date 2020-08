Moratti: “Su Lukaku ero scettico. Messi? Suning può portarlo all’Inter” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti sul calciomercato dei nerazzurri L’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti è stato intervistato dal Quotidiano Sportivo dove ha avuto modo di parlare della stagione europea delle squadre italiane e del mercato dei nerazzurri con particolare riferimento alla possibile trattativa per Lionel Messi. Ecco le sue parole. Che effetto le fa, in questa strana stagione, scoprire che l’Inter è l’unica italiana ancora in lizza in Europa?“Prima mi permetta una abiura”. Prego.“Mi sono sbagliato sul conto di Lukaku! Sinceramente pensavo fosse forte solo fisicamente e temevo di rimpiangere Icardi. Invece Romelu è un campione, aiuta sempre i compagni, ha una visione di gioco. Aveva ragione Conte a ... Leggi su intermagazine

