Mara Venier mostra il suo amore, ma i fan l’avvertono: “Fai attenzione” (Di venerdì 14 agosto 2020) Questo articolo Mara Venier mostra il suo amore, ma i fan l’avvertono: “Fai attenzione” . Mara Venier ha postato una dolce foto su Instagram in compagnia del marito Nicola Carraro. La preoccupazione dei fan però è altissima: “Fai attenzione.” Mara Venier è una delle conduttrici italiane più amate di tutta Italia che, come la sua Domenica In, sta avendo continuamente risultati a dir poco straordinari. Il suo amore per Nicola … Leggi su youmovies

infoitcultura : Mara Venier irriconoscibile, spettinata e senza trucco [FOTO] - infoitcultura : 'Mi tormenta, mi sveglia alle 6 per farlo'. La confessione del marito di Mara Venier - infoitcultura : 'Mi sveglia alle 6 per farlo'. Mara Venier, il marito vuota il sacco: la mania della 'zia' - infoitcultura : Mara Venier è ossessionata: la confessione del marito Nicola Carraro - infoitcultura : Mara Venier, il marito Nicola Carraro si sfoga sui social sulla moglie e svela dettagli importanti, poi spiega il r… -