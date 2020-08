M5S come gli altri: si doppio mandato e alleanze. Ma in Toscana Ia Galletti dice no a Giani (Di venerdì 14 agosto 2020) Il voto dei simpaizzanti sulla piattaforma Rousseau è stato l'«esame di maturità». Basta il divieto di doppio mandato e basta alla regola di non allearsi ai partiti tradizionali. Anche se in Toscana, la candidata governatore, Irene Galletti, ha detto subito di non volersi alleare con Eugenio Giani, candidato del Centrosinistra Leggi su firenzepost

