Libano, la violenza di stato contro i manifestanti (Di venerdì 14 agosto 2020) Con le loro vite andate in rovina, in molti casi senza più un tetto e ancora sconvolti dal trauma fisico e psicologico dell'esplosione nel porto di Beirut, l'8 agosto migliaia di libanesi sono scesi in strada per chiedere giustizia. Al suo posto, hanno trovato le forze dello stato che gli hanno sparato contro proiettili e lacrimogeni: i feriti sono stati oltre 230. Dopo aver monitorato sul posto le manifestazioni, in gran parte pacifiche, aver raccolto testimonianze e aver visionato e (...) - Mondo / Libano, Polizia, violenza, , Beirut, manifestanti Leggi su feedproxy.google

Beirut nel caos dopo le esplosioni ci ricorda di un passato recente solo apparentemente sopito: la complessità del Medio Oriente e la sua bellezza. Come quella descritta nei libri di amore, morte e sc ...

