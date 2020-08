Le sorelle Enardu e la torta di compleanno con la svastica (Di venerdì 14 agosto 2020) Le ex troniste Enardu e la torta con la svastica “A quanto pare per le sorelle Enardu e per i loro amici è normale mettere una bandierina nazista su una torta di compleanno, ridere, e pubblicare tutto sui social. Una volta intuita, forse, la cazzata, hanno pensato bene di coprire la bandierina con delle emoji”. La pagina Instagram Trash Italiano ha pubblicato una foto e un video che ritraggono le due gemelle sarde a una festa di compleanno nel corso della quale è apparsa una torta “decorata” con una svastica. Le immagini sono state successivamente rimosse e sostituite con altre in cui il simbolo nazista viene nascosto da un emoticon. Le due sorelle Serena ed Elga, ... Leggi su tpi

FranAltomare : Lavati spesso le mani. Evita di toccare naso e occhi. Se hai sintomi simili all’influenza, resta a casa. Mantieni… - LWurstel : Non ho ancora letto sponsor che si prendono le distanze dalle sorelle #enardu per le schifezze viste tra foto e vid… - Otta__91 : VI PREGO VOGLIO PASSARE LE PROSSIME ORE A CONTARE I I DEFOLLOW DELLE SORELLE ENARDU LIKE SARAAFFIFELLAGATE - eri14333919 : Le sorelle enardu nel dimenticatoio sono e li devono rimanere! - Una_Gioia_Mai : Non venite a dire che le sorelle Enardu e gli altri partecipanti alla festa non hanno responsabilità. Chiunque pubb… -

