Inter in Europa League: quando il raduno per la stagione 2020-21? (Di venerdì 14 agosto 2020) L'Inter è rimasta sola. Con l'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League la squadra di Suning è ora l'unica italiana in corsa in Europa. Non capitava dal 2010, quando i nerazzurri firmarono la ... Leggi su gazzetta

capuanogio : Resta solo l’#Inter e ha tutto per provare ad arrivare in fondo all’#EuropaLeague. Che non sarà la #ChampionsLeague… - Inter : ?? | AVVERSARI Sarà Inter-@FCShakhtar la semifinale di @EuropaLeague ???? Si giocherà lunedì 17 agosto alle 21:00 a… - Gazzetta_it : #Zhang a Milano dà la spinta: l'#EuropaLeague e poi un'#Inter sempre più forte - Lucabressan96 : @matteomoretti16 @zambrano1_lucio @CalcioFinanza Per carità, verissimo, anche a Dortmund buttata. Ma l’Inter non av… - baroni_tamara : @salpaladino L'unica squadra che non tifo in Europa è l'Inter . Per il resto sono italiana -