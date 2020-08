Inter, Gagliardini: "Lo Shakhtar è forte, ma possiamo giocarcela" (Di venerdì 14 agosto 2020) DUSSELDORF - "Contro lo Shakhtar Donetsk sarà una partita importante, difficile. è una squadra forte, ha individualità importanti. Dobbiamo prepararla bene come stiamo facendo e mettere in campo ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | SOSTITUZIONI 59' - Primi cambi per noi, dentro #Eriksen e #Moses al posto di #Gagliardini e #DAmbrosio… - DiMarzio : Le parole del centrocampista nerazzurro in vista della semifinale di #EuropaLeague - sportli26181512 : #Inter, Gagliardini: 'Lo Shakhtar è forte, ma possiamo giocarcela': Il centrocampista nerazzurro: 'Conte è un osso… - maiconesimo : RT @Alex_Zonghetti: Segnatevi questo Tweet! Se l’Inter alza la Coppa UEFA / #EuropaLeague (chiamatela come volete) prendo la seconda magli… - BombeDiVlad : ???? #Inter, le parole del centrocampista #Gagliardini ?? “Spiace per l’#Atalanta” #LeBombeDiVlad #LBDV -