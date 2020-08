Intel Xe-HPG è la GPU da gaming ad alte prestazioni in arrivo nel 2021 (Di venerdì 14 agosto 2020) Intel ha dichiarato di non aver dimenticato i giocatori e ha rivelato una nuova GPU progettata proprio per loro: Intel Xe HPG. Acronimo di Xe 'High Performance for gaming', HPG sarà disponibile il prossimo anno nel 2021 e presenterà memoria GDDR6.Mentre Xe HP e HPC utilizzano la memoria HBM, Intel vuole che il suo marchio HPG sia più economico poiché il suo prodotto è mirato ai giocatori. Questo è il motivo per cui l'architettura è dotata di memoria GDDR6. Ora, mentre la società non ha parlato molto delle specifiche tecniche nel dettaglio, ha confermato che la GPU sarà dotata del supporto per il ray-tracing dedicato all'hardware e arriverà nel 2021.Probabilmente la più grande rivelazione è stata il fatto ... Leggi su eurogamer

