Giovani nel mirino per minimizzare i focolai dei migranti. Sileri ci mette una pezza: «Non sono untori» (Di venerdì 14 agosto 2020) Una campagna di criminalizzazione dei Giovani, che sembrano la causa di tutti i mali derivanti dal coronavirus. È evidente che ci sia un intento anche politico, costruito ad arte per minimizzare la portata dei focolai causati dall’arrivo dei migranti. Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, evidentemente se n’è reso conto, la cosa non può reggere a lungo. E ci mette una pezza- Sileri: «Fuorviante etichettare i Giovani come untori» Per quanto riguarda la questione discoteche, dice, «etichettare i Giovani come possibili untori è sbagliato e fuorviante. Loro hanno fatto dei sacrifici come tutti quindi io credo che sia giusto ... Leggi su secoloditalia

Torre del Greco (Napoli) piange le sue giovani vittime del crollo del ponte Morandi. Questa mattina, nell'area di corso Garibaldi intitolata a Giovanni Battiloro, Matteo Bertinati, Gerardo Esposito e ...

Nei primi 13 giorni di agosto si sono registrati 75 nuovi casi di Coronavirus nell’Asl Toscana Sud Est. Di questi 40 ad Arezzo, 18 a Siena e 17 a Grosseto. Italiani: quasi 3 su 4 in rientro dall’ester ...

