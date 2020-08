Gaglairdini a Sky: “Shakhtar? Sarà una partita importante e difficile. Serve concentrazione fino al fischio finale” (Di venerdì 14 agosto 2020) Roberto Gagliardini presenta la sfida contro lo Shakhtar a Sky Sport Lunedì l’Inter torna in campo nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. In vista del match contro gli ucraini Roberto Gagliardini è stato intervistato da Sky Sport. Ecco le sue parole. “È una partita importante, difficile. È una squadra forte, che stiamo studiando in questi giorni e che ha individualità importanti. Dobbiamo prepararla bene come stiamo facendo e mettere in campo quello che ci chiede il mister”. conte-perde-gagliardini1Il finale dell’Atalanta in Champions può essere un insegnamento anche per voi? In Europa non si deve mollare mai.Assolutamente, mi spiace perché l’abbiamo vista qui in hotel e ce l’avevamo in pugno. Hanno fatto ... Leggi su intermagazine

